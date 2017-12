Coluna do Estadão

A deputada Tia Eron (PRB-BA) elogiou no Facebook o ministro Marcos Pereira, também do PRB, que zerou o imposto de importação do feijão. Levou um toco nos comentários: “Tia, o feijão tá alto ainda.”. Pediu calma: “Isso foi ontem!”.

Veja o post e o comentário:

