Bombou na internet: PRB comemora voto de Tia Eron pela cassação de Cunha

O PRB publicou nas redes sociais o voto de Tia Eron a favor do relatório que recomenda a cassação do presidente da Câmara afastado, Eduardo Cunha. No Facebook, o post do partido diz: “Durante todos esses dias recebemos milhares (literalmente!) de comentários sobre como seria a decisão de Tia Eron. Nunca duvidamos da postura dela que sempre teve compromisso com a ética e respeito com o povo.

