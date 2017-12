Coluna do Estadão

No Twitter, o ministro da Educação Mendonça Filho (DEM-PE) postou foto com o secretário de Educação da Bahia, Walter Pinheiro, membro de governo do PT.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao