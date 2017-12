Coluna do Estadão

Marina Silva afirmou no Facebook que não falará contra a Lava Jato.

A possível delação de Léo Pinheiro, da OAS, pode envolver acusação de caixa dois na campanha de Marina à Presidência em 2010.

