O ex-ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência, Jaques Wagner, afirmou no Twitter que o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff perdeu força. “Os sucessivos erros, recuos e contradições do governo Temer já começam a repercutir no Senado, onde será decidido o impeachment”, disse em outro post na rede social.

