O ex-ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves comemorou, no Twitter, o sucesso da banda Plutão Já foi Planeta, do seu Estado Rio Grande do Norte. O post é de domingo, três dias após Alves pedir demissão do cargo depois de ser citado na delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, por supostamente ter recebido propina de R$ 1,55 milhão.

