Bombou na internet: Bacelar

O deputado Bacelar (PTN-BA) se manifestou nas redes sociais para não ser confundido com João Carlos Bacelar (PR-BA). Os deputados têm opiniões diferentes em relação à cassação do mandato do presidente da Câmara afastado, Eduardo Cunha, que está sendo julgada pelo Conselho de Ética. Bacelar, do PTN, afirma ser favorável ao parecer que recomenda a cassação, apesar de não fazer parte do Conselho, enquanto João Carlos Bacelar, do PR, é contra.

