Bolsonaro cresce, com apoio de eleitor da elite

O desempenho de Jair Bolsonaro na pesquisa presidencial feita pelo MDA, a pedido da Confederação Nacional do Transporte (CNT), alcançando entre 11% e 12% nos cinco cenários registrados, é bancado pela elite. Seu apoio vem do eleitor com ensino superior, jovem (entre 16 e 34 anos), morador do Sudeste e do Sul (as regiões mais ricas do País) e com renda superior a 5 salários mínimos(a faixa mais alta pesquisada). Entre todos os candidatos pesquisados, Bolsonaro é o preferido dos eleitores com diploma, batendo Lula, que lidera a pesquisa.

Bolsonaro festejou o crescimento na pesquisa e sabe que, agora, entra de vez no radar dos adversários. “Preferia nem ter crescido já”, avalia.

O deputado diz que está 99,99% fora do seu partido, o PSC. Mas ainda não escolheu por qual partido vai concorrer.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao