BNB começa a discutir contratação de empresa de seguro para empréstimos

O Banco do Nordeste começa a discutir hoje a contratação de empresa de seguro para cobrir cada um dos empréstimos oferecidos pela instituição.

COM A PALAVRA, O BNB:

“Está pautado na reunião do Conselho de Administração informes sobre o processo de fortalecimento do negócio de seguridade do Banco, sem caráter deliberativo. O Banco está acompanhando tendência que, praticamente todos os bancos, públicos ou privados, já fizeram no sentido de otimizar tal segmento”.