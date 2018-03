Bem humorado, Alckmin diz que fala para ‘chamar um médico’ se a coisa complicar

Cada vez mais à vontade no papel de presidenciável, Geraldo Alckmin aproveitou o almoço com o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, para mandar seu recado com bom humor.

Alckmin, que é médico, contou conversa que teve com Mário Covas, que era engenheiro. “Ele dizia: ‘A salvação do governo são os engenheiros’. Eu dizia: ‘Governador, é verdade. Mas, se a coisa complicar, chame um médico’.”

