Coluna do Estadão

Um bebê que teve fratura na área da clavícula após ser atendido na hora do parto por um estudante de medicina será indenizado em R$ 16 mil por danos morais. A ação foi ajuizada pela mãe e julgada procedente pela 2ª Vara Cível do município de Serra, no ES.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao