Coluna do Estadão

Na base aliada do governo na Câmara já há queixas sobre a falta de diálogo. Um líder acha estranho que, desde que Temer assumiu, o Planalto só realizou duas reuniões com os parlamentares que o apoiam.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao