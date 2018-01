Base aliada já se organiza para barrar denúncia de Janot contra Temer

No Congresso, é considerado quase certo que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentará denúncia contra Michel Temer no STF, na próxima semana. Por isso, Temer e seus aliados já se organizam para barrar o processo dentro do rito que o caso precisa cumprir no Parlamento. Se a denúncia for aceita pelo STF, o processo só poderá ser instaurado se receber aval dos deputados. É lá que está o pulo do gato do governo. No plenário, são necessários dois terços dos votos para que a denúncia avance. Ou seja, com apenas 172 votos, Temer vence.

Diferentemente do pedido de impeachment, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não tem o poder de rejeitar a abertura de processo monocraticamente. Ao recebê-lo, precisa notificar o acusado e despachar para a Comissão de Constituição e Justiça.

A denúncia de Janot precisa, em primeiro lugar, ser aceita pelo ministro Edson Facchin, do STF. Mas o governo duvida que ele recuse o pedido.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao