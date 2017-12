As áreas de comunicação da Caixa e do Banco do Brasil estão suando a camisa por causa da Olimpíada. Como o evento é patrocinado pelo Bradesco e os dois bancos apoiam atletas individualmente, a ordem é não vincular seus esportistas à competição para não fazer propaganda do banco concorrente.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao