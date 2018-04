Bancada mineira fala em Ministério do Saneamento

Deputados do PMDB de Minas dizem ter recebido a promessa do presidente Michel Temer de que ele vai criar o Ministério do Saneamento para atender a bancada. Os peemedebistas reclamam que é a primeira vez desde o Império que um mineiro fica fora do primeiro escalão e ameaçam se rebelar. Para ceder à pressão, Temer teria de esvaziar o Ministério das Cidades. O núcleo político do governo nega decisão nesse sentido. Os mineiros argumentam que ajudaram Temer a se tornar presidente dando 41 votos pelo impeachment de Dilma.

Está engatilhada para destravar nos próximos dias a desvinculação da Secretaria de Portos do Ministério dos Transportes. Uma demanda dos peemedebistas Renan Calheiros (AL) e Jader Barbalho (PA).

