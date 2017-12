Coluna do Estadão

Avançou na Câmara projeto que isenta de pagamento de IPTU os imóveis alugados por templos religiosos. Hoje, já existe isenção para prédios próprios das igrejas.

Polêmico, o projeto já passou pelo Senado em março e segue em ritmo acelerado, empurrado pela bancada evangélica.

