Insatisfeitos com o resultado da reunião desta quarta-feira, 16, com o governador Luiz Fernando Pezão, deputados da bancada do Rio de Janeiro agendaram para as 11h de amanhã, 17, uma reunião com o ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Filho. Querem pressionar o ministro a corrigir o preço do barril do petróleo, o que aumentaria o repasse de recursos aos Estados. (Naira Trindade)

