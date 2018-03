Bancada do PMDB já ameaça reformas

Para aprovar já no primeiro semestre deste ano as reformas Trabalhista e Previdenciária, o presidente Michel Temer vai precisar conter a ameaça de rebelião da bancada do PMDB na Câmara. Sem a Secretaria de Governo, que saiu das mãos de Geddel Vieira Lima para o tucano Antonio Imbassahy, o PMDB reclama por ter perdido espaço no governo para o PSDB, que já acumula cinco pastas. “Eliseu Padilha dizia que política se faz com verbo ou com verba e o PMDB está ficando sem os dois”, criticou um peemedebista, dando o tom da queixa.

