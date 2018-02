Bancada do PDMB na Câmara se rebela contra governo Temer

Coluna do Estadão

A decisão do governo de substituir o ex-deputado Gastão Vieira na presidência do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) por um nome indicado pelo DEM feriu de morte a bancada do PMDB na Câmara.

Deputados já falam que, se nenhum movimento for feito, quando o Congresso voltar aos trabalhos não haverá como controlar os peemedebistas.

Incomodou, sobretudo, o fato de o DEM ser agraciado quando seu líder no Senado, Ronaldo Caiado (GO), pede o “Fora Temer”.

