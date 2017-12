Bancada de SC cobra cargos no governo Temer

A bancada de Santa Catariana pró-governo no Congresso Nacional se sentiu escanteada com a distribuição de cargos e negociações no governo Temer. Os parlamentares argumentam ter sido uma das mais fiéis ao presidente em exercício durante a votação da abertura do processo de impeachment. Todos os senadores catarinenses votaram pelo afastamento de Dilma. Na Câmara, 14 dos 16 deputados também apoiaram o impeachment. Apenas dois deputados do PT mantiveram apoio à presidente afastada.

Os catarinenses reclamam que não receberam nenhum ministério. Agora pleiteiam cargos no segundo e terceiro escalões.