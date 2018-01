Coluna do Estadão

Líder do PMDB na Câmara, Baleia Rossi (SP) vai pedir ao presidente do Senado que agilize votação da matéria de sua autoria que obriga as operadoras a fazer os bloqueios telefônicos em presídios.

