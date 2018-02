O deputado Baleia Rossi (SP) permanecerá como líder do PMDB na Câmara. Ele foi reeleito por aclamação e continuará no cargo até o fim do ano legislativo de 2017, quando haverá nova eleição. Ele é líder do partido na Casa desde 2016, substituindo Leonardo Picciani (RJ), hoje ministro do Esporte.

