O líder do PMDB na Câmara, Baleia Rossi (SP), foi homenageado pela Justiça do Trabalho três dias depois de o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), defender a extinção do órgão. Antes de seguir para o evento, provocou Maia: “Quer que eu leve algum recado?”.

