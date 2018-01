Baldy oferece festa de aniversário para Maia e Temer vai

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai comemorar, nesta sexta-feira, 9, seu aniversário de 47 anos na casa do deputado Alexandre Baldy (PTN-GO), que servirá um jantar para alguns amigos. O presidente Michel Temer deve ir acompanhado de Marcela. Governistas querem evitar que a festa seja interpretada como uma comemoração ao resultado do TSE que hoje absolveu Michel Temer do processo que poderia cassar o seu mandato. O aniversário de Maia, contudo, é só na segunda-feira, 12. Baldy é um dos parlamentares mais ricos da Câmara.

