Baldy deve ser nomeado ministro das Cidades na terça

A nomeação do deputado Alexandre Baldy para o Ministério das Cidades é esperada para a próxima terça-feira, 21, pelo presidente Michel Temer.

A confirmação do nome de Baldy para Cidades foi definido neste sábado, 18, durante reunião entre Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

A indicação do goiano para um ministério foi costurada ainda na viagem que Rodrigo Maia fez com parlamentares pela Europa. A nomeação dele agrada aos principais partidos do Centrão, grupo do qual o PP faz parte, além de PR, PSD e PRB.