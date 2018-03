Baldy desiste da reeleição e fica no Ministério das Cidades

O ministro Alexandre Baldy avisou ao ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) nesta quinta-feira, 22, que desistiu de disputar a reeleição de deputado federal e vai continuar no Ministério das Cidades até o final do governo de Michel Temer. Baldy tem duas opções para aproveitar seu eleitorado goiano. Ou convence sua esposa, Luana, a concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados ou apoia seu irmão, Joel Sant’Anna. O ministro foi convencido pelo presidente do PP, Ciro Nogueira, a ficar a frente de Cidades e, assim, garantir que o partido mantenha o comando da pasta em pleno ano eleitoral. (Naira Trindade)

