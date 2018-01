Coluna do Estadão

O governo respirou aliviado com o avanço das negociações da equipe econômica com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, para socorrer o Estado.

O modelo do socorro poderá servir para atender outros Estados sem a necessidade de aprovação no Congresso.

