Coluna do Estadão

Um investigado na Lava Jato diz que há dois anos já sabia que uma hora seria pego e que viveu o tempo todo com essa aflição. Tanto que quando chegou sua vez, diz que sentiu até alívio.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao