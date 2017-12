Aumento para servidores contraria novo líder do governo no Senado

A decisão do governo federal de apoiar aumento salarial para servidores públicos causou desconforto para Aloysio Nunes (PSDB-SP), recém-empossado no posto de líder do governo no Senado. Depois da aprovação da proposta na Câmara, o assunto será tratado, agora, pelos senadores. Caberá a Aloysio fazer a condução, em nome do governo, dessa discussão, que pode causar impacto de R$ 58 bilhões. O PSDB critica a proposta. O líder tucano na Câmara, Antônio Imbassahy, procurou o ministro Henrique Meirelles para criticar a medida.

Para interlocutores, Aloysio manifestou sua insatisfação e afirmou que não é André Moura, o líder do governo na Câmara, para comprar a defesa de algo que é contrário.

