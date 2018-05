Atlético terá que pagar famílias desalojadas por expansão da Arena da Baixada

Coluna do Estadão

O Clube Atlético Paranaense (CAP) terá que custear os aluguéis de 18 famílias de militares que foram desalojadas por força do contrato de permuta firmado com a União, em 2013, em razão da Copa do Mundo. O clube desportivo terá que cumprir a obrigação até a conclusão das obras de construção dos novos imóveis funcionais, conforme cláusula contratual.

Em seu recurso, o clube desportivo alegou que o contrato foi rescindido por iniciativa da União, e que não houve prejuízo à administração, uma vez que já fora executada a carta fiança.

A decisão foi obtida pela AGU junto ao Tribunal Regional Federal na 4ª Região (TRF4). A União ajuizou ação após verificar que os aluguéis não estavam sendo pagos e as famílias corriam risco de serem novamente desalojadas. Já em primeira instancia, a Justiça reconheceu a obrigação do CAP, porém limitou os pagamentos até agosto de 2017.