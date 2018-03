Coluna do Estadão

As negociações entre o Ministério Público e a Odebrecht em torno da delação premiada continuam hoje. A expectativa é de que o impasse com os EUA seja resolvido, mas a assinatura do acordo fique para a semana que vem.

