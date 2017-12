Coluna do Estadão

De posse do CD com a distribuição das emendas pelo governo, o líder do PR, Aelton Freitas, bufou. “Assim não dá. Só foi liberado

R$ 1 milhão para os deputados da bancada”.

Os congressistas têm direito a R$ 11 milhões em emendas individuais.

