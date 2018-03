Assessor de Temer, Fred Arruda desponta como favorito ao MRE

O nome do assessor internacional de Michel Temer, o embaixador Fred Arruda, está entre os favoritos do presidente a assumir a cadeira deixada ontem por José Serra. Fred ocupa hoje a função antes exercida por Marco Aurélio Garcia. Aliados de Temer ressaltam que o presidente gosta muito do trabalho de Fred. Além dele, o nome do embaixador do Brasil em Washington, Sérgio Amaral, também está no páreo. Mas o anúncio do novo ministro de Relações Exteriores deve ficar para depois do carnaval. (Naira Trindade)

