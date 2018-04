Assessor de deputado João Arruda é alvo da Carne Fraca

Assessor do deputado federal João Arruda (PMDB-PR), Heuler Martins é um dos alvos da Operação Carne Fraca realizada nesta sexta-feira (17). Ele foi detido e levado coercitivamente para prestar depoimento à Polícia Federal.

Martins trabalha com Arruda desde fevereiro de 2011. Ele sempre deu expediente no gabinete do deputado do Paraná como secretário parlamentar.

Em fevereiro deste ano, Martins foi nomeado em cargo na Liderança do PMDB, mas continuou a serviço do deputado federal. Normalmente, os cargos na liderança são divididos entre a bancada do partido.

Segundo a Câmara, Martins tinha autorização formal para bater o ponto no gabinete do parlamentar do Paraná. Ainda não está claro porque Martins foi levado para prestar depoimento.