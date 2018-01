No Senado, está sendo mal visto o bote do PMDB sobre parlamentares de outros partidos. PTB e DEM são os principais alvos dos peemedebistas.

O problema é que a perspectiva de poder dentro do PMDB, que ocupa o Planalto e também comandará o Senado com Eunício Oliveira (CE), se tornou um atrativo a mais para os alvos do partido.



