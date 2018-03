Às vésperas de eleição da presidência do PT, Lula elogia Gleisi Hoffmann

O ex-presidente Lula faz mistério sobre quem é o seu candidato à presidência do PT. Agora, começou a elogiar Gleisi Hoffmann, líder da bancada no Senado. Gleisi diz que só entra no páreo se houver consenso em torno do seu nome, coisa difícil no PT.

A CNB, corrente majoritária do PT, está entre a candidatura do ex-ministro Alexandre Padilha e do tesoureiro Márcio Macedo. O grupo Muda PT quer o senador Lindbergh Farias no comando do partido. A eleição está marcada para junho.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao