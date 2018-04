Arthur Lira é o estopim da crise entre Renan e Temer

O estopim da crise entre o presidente Michel Temer e o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), se chama Arthur Lira (AL), que virou líder do PP na Câmara com a saída de Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) para líder do governo.

Renan ficou irritado porque, ao dar a liderança para Aguinaldo Ribeiro, o Palácio do Planalto abriu espaço para Lira ganhar protagonismo. Ele é filho de Benedito de Lira, um dos principais rivais políticos de Renan na disputa pelo Senado em Alagoas.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao