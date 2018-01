Coluna do Estadão

Ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda reaparece para tentar emplacar um aliado na direção da Junta Comercial do DF, ligada a Secretaria de Micro e Pequenas Empresas do governo federal. Denúncias de corrupção quando governava levaram Arruda preso.

