O assédio de deputados do PR sob o comando de Valdemar Costa Neto está incomodando a área técnica do Ministério dos Transportes. Chegou ao Planalto queixa de que servidores são tratados como funcionários do partido. O ministro Maurício Quintella foi indicado por Valdemar, que tem o controle do PR.

