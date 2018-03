Após sentir mal-estar, Padilha vai acompanhar votação da PEC do Teto de casa

Apesar de mantida a votação do primeiro turno da PEC do Teto no Senado, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, não deve acompanhar a sessão. Por recomendações médicas, Padilha ficará em casa para descansar. Pela manhã, no Palácio do Planalto, o ministro sofreu um pico de aumento de pressão e chegou a fazer um eletrocardiograma no posto médico do Palácio. A assessoria de imprensa do ministro informou que os resultados dos exames não apontaram nada grave, mas que o ministro precisa descansar para normalizar a pressão arterial. Ministro mais próximo do presidente Michel Temer, Padilha acompanha de perto todas as votações do Congresso com planilhas e contagem de votos dos parlamentares. (Naira Trindade)

