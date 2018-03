Após rompimento, governo deixa Fábio Ramalho falando sozinho

Coluna do Estadão

O governo decidiu deixar o vice-presidente da Câmara, Fábio Ramalho (PMDB-MG), falando sozinho após receber recados de que ele perdeu apoio na bancada mineira do partido ao atacar Temer.

Chegou ao Palácio até mesmo a informação de que Fabinho é grosseiro com os funcionários mais simples.

O deputado Carlos Marun defendeu a saída de Fábio Ramalho do partido em mensagem no grupo de Whatsapp da bancada do PMDB.

