O coordenador da bancada de Minas Gerais na Câmara, Fábio Ramalho (MDB) mandou recado ao presidente Michel Temer de que os 53 deputados mineiros vão obstruir as votações no Congresso após o governo admitir reajuste de 100% nas tarifas de trens de Belo Horizonte e outras quatro capitais. Ramalho também diz que vai entrar com ações no Tribunal ds Justiça do Estado contra o aumento e com representação no Ministério Público. (Naira Trindade)