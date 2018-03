Após pagar fiança de R$ 3 mi, empresário alvo da Lava Jato sairá da prisão

O empresário Mariano Marcondes Ferraz, preso pela Operação Lava Jato no dia 26 de outubro, será solto ainda hoje, 3, após pagar fiança no valor de R$ 3 milhões.

De acordo com o Ministério Público, o executivo dos grupos Trafigura e Decal do Brasil é suspeito de pagar US$ 800 mil em propina no esquema de corrupção na Petrobras. Os repasses ocorreram entre 2011 e 2013 e tinham como destinatário Paulo Roberto Costa, ex-diretor de Abastecimento da empresa estatal. Costa cumpre pena hoje em regime aberto. (Andreza Matais e Mariana Diegas)