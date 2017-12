Coluna do Estadão

Michel Temer se reúne hoje com seus principais assessores para decidir se mantém ou cancela o pronunciamento na TV. Temer quer analisar a repercussão da delação de Machado para saber se não será uma exposição arriscada demais aparecer em cadeia nacional ao mesmo tempo em que sofre uma acusação de envolvimento em irregularidades.

