Coluna do Estadão

Cumprindo a promessa, o presidente da Abicalçados, Heitor Klein, levou sapatos de couro produzidos no Brasil ao presidente Michel Temer na reunião no Planalto. Klein se irritou quando Temer comprou sapatos na China.

Representantes do setor calçadistas presentearam também a primeira-dama, Marcela, e o filho do casal, Michelzinho, com sapatos brasileiros.

