Após Cabral e Eike, PMDB acredita que ‘nem milagre’ mantém partido no governo do Rio em 2018

Com o pedido de prisão de Eike Batista e a descoberta de mais irregularidades envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral, que está preso, o PMDB reconhece que nem milagre manterá o governo do Rio sob seu controle em 2018.

Para complicar ainda mais a situação do partido é que o único político do PMDB com potencial para tentar o governo, o ex-prefeito Eduardo Paes tem sido aconselhado a mudar de legenda se quiser vencer.

