Após acerto com PR, PMDB vai chefiar Secretaria de Portos

Um acerto foi feito entre PMDB e PR envolvendo Integração Nacional e Portos. Os peemedebistas conseguiram enviar o ex-senador Luiz Otávio Campos (PMDB-PA) para chefiar a Secretaria de Portos, que está dentro do guarda-chuva dos Transportes. A pasta está na cota do PR.

Em contrapartida, o PR mantém seus cargos na Codevasf, que faz parte do Ministério da Integração Nacional, comandado pelo PMDB.

Indicado por Lula, em 2006, para o TCU, Luiz Otávio teve seu nome rejeitado pela Câmara dos Deputados por causa de denúncia de envolvimento em irregularidades no Pará.

