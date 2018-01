Apoio do PSD à Rodrigo Maia marca reconciliação entre grupos

Coluna do Estadão

Praticamente fechado, o acordo do comando do PSD e dos aliados do governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo (PSD), apoiando a reeleição de Rodrigo Maia, marca a reconciliação desses dois grupos.

Em março de 2011, o atual presidente do PSD, o ministro das Comunicações Gilberto Kassab, comandou a debandada do DEM, presidido na época por Maia, para fundar o PSD. A desfiliação em massa, que incluiu Colombo e seus aliados, quase implodiu o DEM.

