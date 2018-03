Coluna do Estadão

O apoio do PT a Eunício Oliveira no Senado garantiu a Comissão de Assuntos Sociais, estratégica para debater e detonar programas como o Criança Feliz, da primeira-dama Marcela Temer.



