Apoiadores da candidatura presidencial de João Doria defendem que um político do Nordeste seja seu vice.

Originalmente, o nome preferido era o do prefeito de Salvador, ACM Neto, do DEM. Mas, com o baiano citado nas delações da Odebrecht, a preferência agora é por alguém do PSB.

